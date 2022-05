Rockowania 2022. O wygraną powalczy 20 zespołów

Maj 10, 2022

źródło: PIK źródło: PIK

20 zespołów zakwalifikowało się do przeglądu kapel rockowych „Rockownia”. To m.in.: Amnestia, Blue Buddies, Dzikie dzieci, Jack Kill Project, Obraz Kontrolny i TheMoralizacja.

15 maja, czyli już w najbliższą niedzielę odbędą się pierwsze przesłuchania powiatowe. W Spodkach PIK wystąpi seidem pierwszych zespołów (17:00 TheMoralizacja, 17:30 nieTak, 18:00 LaVenders, 18:30 Blue Buddies, 19:00 Obraz Kontrolny, 19:30 Bies, 20:00 Chory Wuj).

Pozostałe kapele, które nie mogły wystąpić w pierwotnym terminie wystąpią w części drugiej przesłuchań powiatu białostockiego, która odbędzie się 12 czerwca.

Kolejne przesłuchania powiatowe odbędą się 3 czerwca w Augustowie i 4 czerwca w Suwałkach.

„Rockowania” to największy przegląd zespołów rockowych w regionie, od pięciu lat organizowany przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku. Do udziału zapraszane są zespoły amatorskie z województwa podlaskiego, niezwiązane kontraktem płytowym ani inną umową wydawniczą. Główna nagroda przeglądu to 5 tys. złotych.

Pełna lista zakwalifikowanych zespołów to: Acoustic Vapes, Amnestia, Bies, Blackest, Blue Buddies, Cavum, Chory Wuj, Cursed Knowledge, Dzikie dzieci, Jack Kill Project, La Venders, nieTak, Obraz Kontrolny, Projekt L, RCM, Serpent Sky, The Walls Will Collapse, TheMoralizacja, Veikra i Who Asked. (mt)