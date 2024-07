Rock na Bagnie 2024

2 lipca, 2024

Festiwal Rock na Bagnie powraca w 2024 roku, przynosząc ze sobą niezapomnianą atmosferę starych, dobrych festiwali lat 80-tych, takich jak Jarocin czy Róbrege. Wydarzenie, które stało się już tradycją, odbędzie się w dniach 4-6 lipca w Goniądzu. Radio Akadera jest patronem medialnym festiwalu.

Pomysł na festiwal zrodził się w 2009 roku dzięki zaangażowanemu w działalność ekologiczną Piotrowi Znanieckiemu. Dzięki jego inicjatywie oraz wsparciu ówczesnego Wójta Gminy Zawady, Pawła Pogorzelskiego, do organizacji wydarzenia przystąpił Jacek Żędzian – doświadczony organizator undergroundowych koncertów w Mońkach. Pierwsze dwie edycje festiwalu sfinansowano z funduszy Unii Europejskiej w ramach współpracy Polsko-Litewskiej, co zapewniło obecność licznych zespołów litewskich.

Festiwal rozpocznie się w czwartek 4 lipca, w sali widowiskowej G.O.K. konferencją naukową „Festiwalowe historie Polski”, podczas której 12 badaczy z całej Polski opowie o historii polskich festiwali. Wieczorem, na małej scenie w parku miejskim w Goniądzu, wystąpią zespoły Kiepy z Dworca, Blue Hangover i Tojad. Noc zakończy się imprezą „Noc na Bagnie Radia Bunt” z koncertem zespołu Małpoludy.

Piątek 5 lipca, przyniesie kolejne koncerty na małej scenie, gdzie wystąpią Kooperacja, HGW Company i TeDeKa. W sali widowiskowej odbędzie się druga część konferencji naukowej.

Sobota 6 lipca, na małej scenie zagrają No Profits, Szara Masa i Zakład Produkcyjny. Tego dnia w sali widowiskowej GOK odbędzie się spotkanie z Krzysztofem Grabowskim z zespołu Dezerter, który opowie o swojej książce „Przyjeżdżacie, będzie super”. Spotkanie poprowadzi prof. Waldemar Kuligowski.

Na Dużej Scenie festiwalu również nie zabraknie mocnych wrażeń. W piątek 5 lipca, zagrają:

14.00 Flaming Heart

14.30 Royal Kids of 1977

15.10 Devaner

15.50 Nice Work

16.30 Eye for an Eye

17.20 Lorien

18.30 Prawda

19.30 Authority Zero (USA)

20.50 Strachy na Lachy

22.20 Illusion

23.50 Tribute to Siekiera

Natomiast w sobotę 6 lipca, wystąpią:

13.30 Czerwone Kościoły

14.00 Royal Spirit

14.40 Jaws

15.20 The Rebels

16.10 Acapulco

17.00 Leniwiec

18.10 Sexbomba

19.30 Pidżama Porno

21.00 The Casualties (USA)

22.20 The Exploited (UK)

23.50 Uliczny Opryszek + goście w projekcie Na Zawsze Punk

Przez cały czas trwania festiwalu na najmłodszych uczestników czekają gry i zabawy organizowane przez Stowarzyszenie Kreuj Uśmiech. Dodatkowo, jak co roku, na uczestników czeka jarmark w centrum Goniądza, a także możliwość zwiedzania Biebrzańskiego Parku Narodowego i Twierdzy Osowiec. Rock na Bagnie to nie tylko muzyka, ale i wyjątkowa atmosfera, przypominająca legendarne festiwale sprzed lat. To także miejsce spotkań, wymiany doświadczeń i wspólnej zabawy w duchu punk rocka. (hp)