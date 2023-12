Rock and Nature: Obraz Kontrolny, Marzanna Szkuta oraz Radioaktywni w Zmianie Klimatu

26 grudnia, 2023

W dniu 28 grudnia Białystok zamieni się w arenę muzycznych doznań, gdy do klubu Zmiana Klimatu zawita niezwykłe wydarzenie „Rock and Nature”. Na scenie pojawią się zespoły: Obraz Kontrolny i Radioaktywni, a także gość specjalny – Marzanna Szkuta, znana jako „dziewczyna z lasu”.

Marzanna Szkuta przyniesie do tego wyjątkowego wydarzenia ważne przesłanie w ramach promocji Kampanii Społecznej „Bezpiecznie Przez Las”. Jej wystąpienie połączy ulubiony gatunek muzyczny z istotnym przekazem, zachęcającym do bezpiecznego korzystania z lasów. Dodatkowo, już od godziny 12:00 przed klubem Zmiana Klimatu będzie można podziwiać nietypową instalację, która wzmocni przesłanie całej imprezy. Obraz Kontrolny to projekt zainspirowany muzyką Led Zeppelin, Deep Purple, Republika i Dżem. Zespół ma imponujące osiągnięcia, będąc trzykrotnie finalistą Rockowań – największego przeglądu zespołów rockowych w północno-wschodniej Polsce. Lider zespołu, Roman Tarasewicz, w 2022 roku zdobył główną nagrodę za najlepsze teksty i muzykę na festiwalu „Blues Rock Festival” w Siemiatyczach. Ich piosenki zajmowały wysokie miejsca na Liście Przebojów Kultowej Akadery.

W tym samym czasie, w Pubie 6-ścian, Jurij Tokar przygotuje wyjątkowy koncert pełen magii świąt. Spotkanie rozpocznie się od tradycyjnej kolędy „Dzisiaj w Betlejem” i będzie kontynuowane wspólnym śpiewaniem kolęd w różnych językach, podkreślając jedność chrześcijańską.

Zapraszamy wszystkich miłośników muzyki i świątecznego klimatu do wspólnego uczestnictwa w tych wyjątkowych koncertach, które mają na celu przyniesienie radości, refleksji i wspólnoty w tym magicznym okresie świątecznym. Radio Akadera jest patronem medialnym tych wydarzeń. Do zobaczenia na muzycznym szlaku Białegostoku! (hp)