Rewanżowy mecz Jagiellonii Białystok w ramach trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów

13 sierpnia, 2024

Źródło: Jagiellonia Białystok Źródło: Jagiellonia Białystok

We wtorek (13.08) Jagiellonia Białystok zmierzy się na wyjeździe z norweskim FK Bodo/Glimt w rewanżowym spotkaniu dwumeczu III rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie polski zespół przegrał 0:1 po samobójczym trafieniu Hiszpana Adriana Diegueza.

Trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec uważa, że taki dwumecz i spotkanie z takim przeciwnikiem musi mieć różne fazy.

– Musimy wejść na boisko z dobrym nastawieniem, z dobrą mentalnością, ale też z planem. Na pewno wiemy, że będziemy musieli pokazać różne twarze w tym meczu, na pewno będziemy dążyć do tego, żeby poprawić się w stosunku do pierwszego spotkania, to jest nasz cel. Chcemy zagrać lepiej, chcemy być lepszą wersją Jagiellonii, bo po analizie pierwszego meczu po prostu wiem, że nas na to stać – mówi Adrian Siemieniec.

Zawodnicy Jagiellonii Białystok są już po treningu w Bodo, gdzie jest inna nawierzchnia boiska.

– Przy tej zmianie nawierzchni było to absolutnie kluczowe, żeby tu zrobić trening. Dużo się mówi o tym, że ta płyta jest bardzo szybka i szybko się na niej gra. To na pewno powoduje, że to środowisko jest znane dla zespołu Bodo, no ale też jesteśmy drużyną, która lubi grać szybko i lubi mieć piłkę przy nodze, więc pytanie, czy to nie będzie dobre boisko dla dwóch drużyn? – dodaje Adrian Siemieniec.

Wtorkowy (13.08) rewanż Jagiellonii Białystok w Bodoe rozpocznie się o 19:00. (hk)