Retro Orchestra – koncert w Pawilonie Włoskim Pałacu Branickich

4 sierpnia, 2023

W niedzielę 6 sierpnia, w ramach cyklu Lato w Mieście, organizowanego przez Białostocki Ośrodek Kultury, odbędzie się koncert zespołu Retro Orchestra.

„W rytmach Swingu i Jazzu”, taki tytuł nosi nadchodzące wydarzenie, na którym wystąpią wokalistka Ola Błachno, kontrabasista Radek Łukaszewicz oraz lider zespołu akordeonista Piotr Kopietz. Publiczność usłyszy klasyczne utwory jazzowe z lat 30 i 40, zarówno polskie jak i amerykańskie. W repertuarze znajdą się piosenki takie jak: Autumn leaves, Strangers in the night, Nice’n’ Easy, Cheek to cheek, Sway, Fly me to the moon, Szarp pan bas czy Popatrzy w oczy taki ktoś. Ola Błachno to nie tylko wokalistka – jest również skrzypaczką, kompozytorką oraz autorką tekstów. Absolwentka prestiżowych uczelni muzycznych Universität der Künste Berlin oraz Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar, ma na koncie autorski album jazzowy „How To Be Me” wydany w 2019 roku. Brała udział w wielu projektach muzycznych m.in.: „God is now” i ”Babylon Europa”. Jest laureatką wielu konkursów jazzowych, wydała również tomik poezji. Radek Łukaszewicz to basista i kontrabasista, który jest absolwentem Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, jest zdobywcą wielu nagród międzynarodowych konkursów i festiwali muzycznych. Współpracował z wieloma artystami a obecnie oprócz występowania w Retro Orchestra, można go zobaczyć na scenie razem z Eweliną Flintą, Jakub Żołubak Trio oraz na deskach Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Piotr Kopietz to kompozytor, multiinstrumentalista oraz lider zespołu Retro Orchestra. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Universität für Musik und darstellende Kunst w Grazu. Jako nieliczny muzyk w Polsce gra na bandoneonie i akordinie. Jako akordeonista – solista grał u boku wielu wybitnych artystów m.in.: z Janem A.P. Kaczmarkiem i Roby’m Lakatosem. Występował na deskach Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie w spektaklu „Tango Piazzolla”. Oprócz Retro Orchestry na stałe występuje w zespołach Gang Tango oraz Orkiestra Adria. Jako aranżer współpracował rónież m.in.: z Kayah, Kubą Badachem, Katarzyną Cerekwicką i Anną Karwan. (hp)