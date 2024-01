Rekordowy rok w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

10 stycznia, 2024

Fot. Julia Łata Fot. Julia Łata

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku podsumowało 2023 rok.

Jak podkreśla Dominik Stępień – specjalista ds. marketingu był to najlepszy rok w historii centrum pod względem frekwencji i liczby donacji.

– Ponad 63 tys. donacji krwi i jej składników zebraliśmy w naszym RCKiK, do tego dołożyliśmy prawie 17 tys. donacji osocza, a także pona 2 tys. donacji płytek krwi, co łącznie dało nam powyżej 80 tys. donacji.

Zapytaliśmy honorowych dawców, dlaczego warto oddawać krew.

-Oddaje, bo warto ratować życie, sam też mogę potrzebować kiedyś krwi. Jest to bardzo przyjemne uczucie, świadomość, że się pomaga innym. To jest świetne idea. Oddawajcie, bo to ratuje życie.

Jak informuje RCKiK obecnie największe zapotrzebowanie jest na grupę krwi 0Rh-, B-, A-, AB-. (jł)

Z Dominikiem Stępieniem rozmawiała Julia Łata.