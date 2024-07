Rekordowa kwota podlaskich podatników dla organizacji pożytku publicznego

8 lipca, 2024

Źródło: Podlaska KAS Źródło: Podlaska KAS

45 mln złotych przekazali organizacjom pożytku publicznego podatnicy z województwa podlaskiego w swoich zeznaniach PIT za 2023 rok. To o 8 mln złotych więcej niż rok wcześniej.

W zeznaniach za 2023 rok podatnicy po raz kolejny zadeklarowali rekordową kwotę odpisu 1,5% na rzecz organizacji pożytku publicznego.

– W PITach za mieniony rok 370 tys. podatników z naszego województwa zdecydowało się przekazać na OPP łącznie prawie 45 milionów złotych. W poprzednim roku było to 37 milionów. Najwyższa kwota na organizację pożytku publicznego w naszym województwie przekazana przez jednego podatnika to ponad 148 tys. zł. Gdyby każdy rozliczający się podatnik z woj. podlaskiego, który mógł to zrobić, przekazał 1,5 proc. swojego podatku, do OPP trafiłoby w tym roku blisko 48,2 mln zł – mówi Radsław Hancewicz, rzecznik prasowy podlaskiej KAS.

Łącznie, od momentu kiedy w 2004 r. po raz pierwszy pojawiła się możliwość przekazywania organizacjom pożytku publicznego 1, a później 1,5 proc. naszego podatku, organizacje otrzymały od mieszkańców woj. podlaskiego 310 mln zł. (hk)

Radsław Hancewicz, rzecznik prasowy podlaskiej KAS, mówi o rekordowej kwocie podatku przekazanej organizacjom pożytku publicznego: