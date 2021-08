Raport kartkowy przed meczem Jagiellonii z Górnikiem

Sierpień 12, 2021

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Przed Jagiellonią Białystok mecz z Górnikiem Zabrze. Spotkanie w ramach 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy żółto-czerwoni rozegrają na własnym boisku już w najbliższy poniedziałek (16.08) o 18.00.

Jak wygląda raport kartkowy przed tym spotkaniem? W meczu trzeciej kolejki, z Termaliką dwóch piłkarzy Dumy Podlasia zostało ukaranych żółtą kartką. Karę indywidualną otrzymali Jesus Imaz i Fedor Cernych. Dla Czernycha to druga już żółta kartka w tym sezonie.

Po jednej, oprócz Imaza, mają też Pospisil i Prikryl.

– W ostatnim meczu Górnik zmienił swoje ustawienie. We wcześniejszych spotkaniach grali z czwórką z tyłu, a ostatnio zagrali z trójką defensorów. Widać, że szukali nowych rozwiązań. Górnik to zespół, który prezentuje się dobrze pod względem taktycznym i fizycznym. W naszej lidze nie ma łatwych spotkań, co pokazał mecz z Termalicą. Musimy zagrać dobre spotkanie, nie tylko taktycznie, zostawić na boisku zdrowie – powiedział szkoleniowiec Jagiellonii Białystok, Ireneusz Mamrot, który był obecny na czwartkowej (12.08) konferencji prasowej, poprzedzającej mecz z Górnikiem.

Trener żółto-czerwonych, Ireneusz Mamrot będzie naszym gościem w czwartkowej (12.08) audycji „Strefa Kibica”. Początek o 18.00. (mt)