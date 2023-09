Rail Baltica: pierwsze pociągi pojadą nowym mostem nad Narwią

27 września, 2023

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Gotowe są nowe mosty kolejowe nad Narwią w Uhowie. Od czwartku (28.09) pojadą tamtędy pierwsze pociągi.

– Do eksploatacji zostanie oddana pierwsza z dwóch bliźniaczych kratownicowych konstrukcji. Przeprawa ma prawie 200 m długości, zbudowano na niej tor, sieć trakcyjną i urządzenia sterowania ruchem kolejowym.Obok gotowy jest drugi obiekt, przygotowany pod układanie toru, który ma być przekazany do eksploatacji w grudniu. Po zakończeniu wszystkich robót i uzyskaniu niezbędnych dopuszczeń nowe mosty umożliwią szybszy przejazd pociągów pasażerskich z prędkością do 200 km/h. Kursować będą mogły także cięższe składy towarowe o nacisku 22,5 ton/oś – poinformował Tomasz Łotowski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Otwarcie mostu to element większych prac – wraz z przeprawą otwarty zostanie w całości nowy tor na odcinku Łapy – Bojary – Baciuty. Podróżnym udostępniony będzie także nowo wybudowany peron w Uhowie, do którego wytyczona została tymczasowa droga dojścia. Otwarcie mostu i peronu umożliwi rozpoczęcie następnego etapu robót. Wykonawca będzie budował kolejną część przejścia podziemnego, które zapewni wygodny dostęp do kolei pieszym i rowerzystom. Powstanie drugi peron, rozebrany zostanie także stary most nad rzeką. (mt)