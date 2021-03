Rafał Grzyb może być dłużej niż tylko na chwilę trenerem Jagiellonii Białystok

Marzec 18, 2021

źródło: FB Jagiellonii Białystok źródło: FB Jagiellonii Białystok

Niewykluczone, że Rafał Grzyb poprowadzi zespół Jagiellonii Białystok do końca trwającego sezonu. Szkoleniowiec otrzymał na to warunkową zgodę wydaną przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wnioskowała o to sama Jagiellonia.

Jak informuje klub w swoich mediach społecznościowych, pozwoli to na spokojne rozmowy z kandydatami na nowego trenera żółto-czerwonych.

W środę (17.03) za porozumieniem stron klub rozwiązał umowę z Bogdanem Zającem. Szkoleniowiec poprowadził Jagiellonię w dwudziestu dwóch oficjalnych meczach, z których jedenaście przegrał, siedem wygrał, a cztery zakończyły się remisem. W wiosennej części sezonu Jagiellończycy pod wodzą Zająca zdobyli jedynie pięć punktów.

Najbliższy mecz znajdująca się na dwunastym miejscu w tabeli Jagiellonia Białystok rozegra w sobotę (20.03) na wyjeździe z Lechem Poznań. (mt/mc)