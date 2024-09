Rafał Czuper, złoty medalista Igrzysk Paraolimpijskich w Paryżu, otrzymał gratulacje i nagrodę

9 września, 2024

Źródło: UM Białystok Źródło: UM Białystok

„Ten medal spakuje wyśmienicie” – mówi Rafał Czuper, który wywalczył złoto na Igrzyskach Paraolimpijskich w Paryżu w tenisie stołowym w kategorii MS2. W poniedziałek (09.09) zawodnik Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych Start Białystok i jego trener otrzymali gratulacje i nagrody pieniężne od prezydenta miasta.

Rafał Czuper jest Ambasadorem Białostockiego Sportu.

– Ja bardzo się cieszę z tego, że mogłem reprezentować nasz klub i miasto Białystok, a także całą Polskę na tych igrzyskach – mówi Rafał Czuper. – To już były kolejne, trzecie moje igrzyska. Mecze oczywiście były ciężkie, bo oczekiwania wobec siebie miałem bardzo duże. Ja cały czas jechałem z myślą taką, że musi być dobry wynik, że chcę go zrobić, aczkolwiek chciałem przechodzić z meczu do meczu, z piłki do piłki i nie myśleć o tym co będzie później, ale presji nakładałem na siebie dosyć dużo, tak więc psychicznie to było trochę ciężkie, ale wiedziałem, że jestem dobrze przygotowany i coś z tego będzie.

Rafał Czuper za reprezentowanie miasta otrzymał nagrodę w wysokości 20 tys. zł, natomiast 10 tys. zł dostał jego trener Marek Iwanicki. Paraolimpijczyk z Białegostoku ma w sumie ma komplet medali z igrzysk paraolimpijskich, każdy w innym kolorze. (hk)