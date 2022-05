Puste półki w centrum pomocy Ukrainie Jurowiecka 21

Punkt powstał w lutym tego roku. – Cały czas przyjmujemy dary dla osób z Ukrainy, ale tych darów jest coraz mniej. Nasze półki są puste i musimy odmawiać potrzebującym, bo nie mamy nic – mówi Szymon Mierzwiński, koordynator wolontariatu z fundacji Chefs for Kids. – Zbieramy żywność długoterminową, chemię domową, środki czystości, odzież i wszystko schodzi na bieżąco. Organizujemy też transporty na Ukrainę, więc prosimy o produkty o przedłużonym terminie ważności i apelujemy o to, by białostoczanie, w miarę możliwości, dary przynosili częściej.