Punkt zbiórki darów dla Ukrainy na stadionie miejskim zmienia godziny działania

Marzec 25, 2022

źródło: UM Białystok źródło: UM Białystok

Białostocki punkt zbiórki darów i Free Shop dla osób przybyłych z Ukrainy na Stadionie Miejskim w Białymstoku od najbliższej soboty (26.03) zmieni godziny działania.

Punkt (wjazd od ulicy Słonecznej, magazyn przy boisku bocznym) będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, w sobotę w godz. 9.00-14.00. W niedzielę będzie nieczynny.

Pozostałe punkty zbiórki darów są czynne do odwołania, tak jak dotychczas. Dary można przynosić od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 do szkół publicznych (podstawowych i ponadpodstawowych) lub w godzinach pracy Urzędu Miejskiego do punktów w lokalizacjach: ul. Słonimska 1, ul. J.K. Branickiego 3/5, ul. Składowa 11, ul. Legionowa 7 (Departament Edukacji) i ul. Bitwy Białostockiej 2/2.

Wśród szczególnie potrzebnych produktów znajdują się: mleko, olej, kasza gryczana, mąka, woda, herbata, kawa, sól, dania gotowe, słodycze, proszek do prania, kosmetyki (dezodoranty, kremy, żele, szampony, pasta do zębów oraz kosmetyki dla dzieci), płyn do mycia naczyń, produkty medyczne (w tym tabletki na gardło, syropy od kaszlu, leki uspokajające, krople do nosa).

Warto pamiętać, że w miejskich punktach zbiórki darów mieszczących się na stadionie, w szkołach publicznych i w budynkach urzędu miejskiego, nie jest zbierana odzież, obuwie, zabawki. (mt)