Puchar Polski. Jagiellonia Białystok zagra z Górnikiem Zabrze

Sierpień 12, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Przed Jagiellonią pierwsza runda zmagań w Pucharze Polski. W czwartek (13.08) o godz. 20.30 żółto-czerwoni rozegrają wyjazdowy mecz z Górnikiem Zabrze.

– Nasz najbliższy rywal już w końcówce poprzedniego sezonu grał na wysokim poziomie i mieli dużą stabilizację. Ponadto trener Brosz odważnie stawia na młodych zawodników, a jak dobrze pamiętamy w rozgrywkach o Puchar Polski na boisku musi przebywać dwóch młodzieżowców, więc ci chłopcy będą mieli okazję do zaprezentowania swoich umiejętności. Twierdza Zabrze jest trudna do zdobycia, co pokazał poprzedni sezon. Nastawiamy się na walkę i chcemy awansować do kolejnej rundy – mówi Bogdan Zając, trener Jagiellonii Białystok.

Stawką konfrontacji będzie awans do 1/16 finału Pucharu Polski.

– Zmierzymy się z mocnym zespołem, na stadionie zjawi się sporo kibiców, będzie fajna atmosfera. Nic, tylko wyjść na boisko i dać z siebie wszystko. Trzeba wszystko poukładać w głowie, aby wszystko odpowiednio poukładać, zagrać konsekwentnie, z agresją i ambicją – dodaje kapitan Jagiellonii, Taras Romanczuk.

Czwartkowe (13.08) starcie będzie już 35. meczem oficjalnym pomiędzy Jagiellonią Białystok i Górnikiem Zabrze w historii obu drużyn. Dotychczasowy bilans tych potyczek jest bardzo wyrównany. Zabrzanie wygrali trzynaście spotkań, a „żółto-czerwoni” dwanaście. Dziewięć razy mecze z udziałem obu drużyn kończyły się remisami. (źródło: jagiellonia.pl/mc)