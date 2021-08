„Pszczoły i ich rola w przyrodzie”. Nowa wystawa w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym

Sierpień 5, 2021

fot. Piotr Duniewski/UwB fot. Piotr Duniewski/UwB

W uniwersyteckim kampusie przy ul. Ciołkowskiego można już oglądać wystawę o pszczołach. Ekspozycja przybliża pracę tych owadów i historię bartnictwa w Polsce.

Znajdziemy tam modele pszczół w skali 20:1, urządzenia i narzędzia wykorzystywane w pszczelarstwie, przykłady roślin miododajnych i gotowych produktów pszczelich.

– Powstało piękne miejsce na kampusie uniwersyteckim w Białymstoku, miejsce, które będzie opowiadało o życiu pszczoły, o środowisku, o koegzystencji człowieka i przyrody – mówił obecny podczas otwarcia Stanisław Derehajło, wicemarszałek województwa podlaskiego. – Pozwoli nam dojrzeć świat, którego na co dzień nie oglądamy z bliska, bo trochę się go obawiamy: bo pszczoła może użądlić, a z drugiej strony – są to małe organizmy, które niełatwo obserwować – dodał.

Wystawa powstała we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku, który dofinansował inicjatywę kwotą 50 tys. złotych.

– Dziękujemy serdecznie samorządowi Województwa Podlaskiego za wsparcie finansowe, bo bez niego nie byłoby tej wystawy. Wspaniałe połączenie naszej kadry, naszych pasjonatów, plus działalność samorządu wojewódzkiego – to zaowocowało wystawą, do której obejrzenia serdecznie zapraszamy. To wszystko wpisuje się znakomicie w misję uniwersytetu, bo jest nią nie tylko prowadzenie badań naukowych, działalności dydaktycznej, ale też pokazywanie naszemu otoczeniu, środowisku, jak funkcjonuje świat, społeczeństwo, przyroda – i jak funkcjonują pszczoły w przyrodzie – powiedział podczas uroczystości otwarcia dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB, prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku.

Wystawę „Pszczoły i ich rola w przyrodzie” można oglądać w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym, w dni powszednie od 9.00 do 15.00, a w soboty – od 10.00 do 14.00. Ekspozycja będzie dostępna bezpłatnie do końca 2022 roku. (mt)