PSAcer z Jajem! Będzie można wziąć na spacer psa ze schroniska

15 marca, 2023

źródło: Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku źródło: Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku

Choć to dopiero połowa marca, to Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku już zaprasza na kwietniowy PSAcer ze swoimi schroniakami. Wydarzenie odbędzie się 2 kwietnia między 11:00 a 13:00.

Podczas tego cyklicznego wydarzenia można zabrać psy na spacer, pogłaskać, pobawić się i przede wszystkim pomóc w znalezieniu im nowych domów.

– Być może to ktoś ze spacerujących odkryje przyjaciela na całe życie. I chodź podopiecznym schroniska nie brakuje na co dzień spacerów, bo dbają o to zawsze wolontariusze, to jednak zależy im również by psy którymi się opiekują, stale poszerzały swoje horyzonty, doświadczały nowych rzeczy i poznawali innych ludzi. Bo schronisko to nie tylko trudne, z traumatycznymi przeżyciami psy. To również normalne, lubiące kontakt z ludźmi zwierzaki – przekonują wolontariusze Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku.

Kwietniowa edycja PSAceru odbędzie się po wyznaczonej trasie, bez towarzystwa wolontariusza. Szczegóły akcji wkrótce na fanpegu Facebooka: Wolontariat – Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku. (mt)