Przeżyjmy to jeszcze raz. THE BEST OFF 15. ŻUBROFFKA w Kinie Forum

Kto nie widział najlepszych filmów ostatniej ŻUBROFFKI będzie miał okazję nadrobić zaległości. Kino Forum zaprasza na dwa dni seansów z nagrodzonymi filmami podczas 15. edycji festiwalu.

W programie znalazło się 15 filmów. To produkcje powstałe na całym świecie, nagrodzone w poszczególnych konkursach, m.in. za najlepszą muzykę, animację, dokument, zdjęcia czy fabułę.

Seanse odbędą się 3 i 4 grudnia. Wstęp jest wolny. (mt)

THE BEST OFF 15. ŻUBROFFKA cz. I

3 grudnia 2021, godz. 18:15

Kino Forum, ul. Legionowa 5

wstęp wolny

POSTCARDS FROM THE END OF THE WORLD reż. Konstantinos Antonopoulos, autor muzyki: Larry Gus, Grecja 2019, 23’

Nagroda za Najlepszą Muzykę

Uzasadnienie Jury: ‚Wspaniały film, który w tym samym czasie zachęca cię do spędzenia wakacji na plaży i totalnie do tego zniechęca. Zabawny i przemyślany.”

Dimitra, Dimitris i ich dwie córki, uwięzieni na pozornie nudnych rodzinnych wakacjach, w obliczu niespodziewanego końca świata będą musieli znaleźć drogę ucieczki z zacisznej wyspy na Morzu Śródziemnym.

DEEP LOVE / KOHANNIA reż. Mykyta Lyskov, Ukraina 2019, 14’

I Nagroda w konkursie międzynarodowym OKNO NA WSCHÓD

Uzasadnienie Jury: ‚Za tragikomiczny, absurdalny splot sytuacji i postaci oraz frapującą diagnozę społeczeństwa postkomunistycznego”.

Wyróżnienie polskich dziennikarzy

Uzasadnienie Jury: ‚Za żywiołową ekspresję i erudycję w ukazaniu przemian społeczno-politycznych na Ukrainie. Za odkrycie erotyzmu w najmniej spodziewanych sytuacjach”.

Ukraina w końcu stała się świadkiem wielkiej miłości.

DALEJ JEST DZIEŃ / BEYOND IS THE DAY reż. Damian Kocur, Polska 2020, 25’

I Nagroda w konkursie polskim FABUŁA.PL

Uzasadnienie Jury: ‚Za przypomnienie, że bliskość można znaleźć wszędzie”.

Nagroda Młodego Jury

Uzasadnienie Jury: ‚Za wnikliwy i poruszający portret ludzkiej samotności, uzyskany minimalizmem środków filmowych. Na pograniczu fabuły i dokumentu, reżyser znalazł miejsce dla najważniejszego – autentyczności”.

Gdzieś w Europie, gdzieś w Polsce mieszka Paweł – prosty człowiek pracujący na niewielkim promie rzecznym nieopodal swojej wioski. Większość dnia spędza na przewożeniu mieszkańców na drugą stronę rzeki. Każdy dzień wygląda tak samo, ale pewnego dnia zauważa, że ktoś przepływa rzekę wpław. To Mohammad, imigrant z Palestyny. W końcu jest ktoś, z kim Paweł może porozmawiać.

PINK NOISE: TOO HOT reż. Kim Chapiron, Francja 2019, 4’36”

Nagroda w konkursie Music video

Hipnotyzujący elektroniczny utwór, flirtujący z kwasem, techno i dance hallem. Na dziwnej imprezie spotykamy modelki Tinę Kunakey i Molly Constable oraz grupę ropuch. Wśród zielonych i fioletowych neonów, hipnotycznego tańca i przygryzania języka, nie wiemy, co o tym wszystkim myśleć. W tej mrocznej wersji Królewny Śnieżki nie licz na księcia z bajki!

TO THE DUSTY SEA / A LA MER POUSSIERE reż. Héloise Ferlay, Francja 2020, 13’

Nagroda za Najlepszą Animację

Uzasadnienie Jury: ‚Ta poruszająca animacja wyróżniła się we wszystkich sekcjach swoim stylem i samym podejściem do animacji”.

Malo i Zoe, pozostawieni sami sobie w samym środku lata, robią wszystko co w ich mocy, by przyciągnąć nieuchwytne spojrzenie matki…

SHIVERING WALL reż. Tseng Yu Chin, Tajwan 2019, 10’

I Nagroda w konkursie Na Skraju

Uzasadnienie Jury: ‚W odpowiedzi na specyfikę programu ‚On The Edge” szukaliśmy dzieła wykraczającego poza media wideo, testując jednocześnie jego parametry, kody i konwencje. I znaleźliśmy ten, który zadaje pytania dotyczące zgody, wolnej woli i hedonizmu, jednocześnie budując bardzo hipnotyzujące kinowe doznania z doskonałym połączeniem nieruchomych obrazów i echem utraconej witalności. Za sprowokowanie myśli o zombifikizacji tożsamości zbiorowej”.

Kilku nastolatków organizuje szaloną imprezę w zaciemnionym pokoju, który rozbrzmiewa basem jak klubowa toaleta. Małe, powtarzalne ruchy – falująca klatka piersiowa, ciało zmieniające pozycje w poszukiwaniu komfortu, beztroska pieszczota – ożywiają to, co mogłoby wyglądać jak statyczny fryz. Film wzbudził kontrowersje, koncentrując się na dziecięcej niewinności i niszczącej sile spojrzenia dorosłych.

ZEPSUTA GŁOWA / BROKEN HEAD reż. Maciej Jankowski, Polska, 42’

Nagroda Jury dziennikarzy zagranicznych

Uzasadnienie Jury: ‚Za serdeczne podejście do swojego bohatera. Za znalezienie odkupienia i nieoczekiwanego poczucia humoru w miejscu, które może wydawać się pozbawionym nadziei”.

Andrzej ma poważne problemy z narkotykami. Przebywa w więzieniu, na specjalnym oddziale dla starych przestępców. Chcąc zawalczyć o związek ze swoją dziewczyną, decyduje się rozpocząć terapię. Podczas tej podróży odkrywa własne emocje i zdaje sobie sprawę z istnienia różnych płaszczyzn własnego życia wewnętrznego. Walka o dziewczynę staje się też walką o siebie. Czy odniesie sukces w tej batalii?

THE BEST OFF 15. ŻUBROFFKA cz. II

4 grudnia 2021, godz. 18:15

Kino Forum, ul. Legionowa 5

wstęp wolny

TROCHĘ RAJU / A LITTLE BIT OF PARADISE reż. Andrzej Cichocki, Polska 2020, 19’

I Nagroda w konkursie polskim DOKUMENT.PL

Uzasadnienie Jury: ‚Za wrażliwość autora w odnalezieniu piękna tam, gdzie zazwyczaj go nie dostrzegamy”.

Dokument z pogranicza realizmu i baśni. Film o śląskiej rodzinie, która w ustronnym zakątku metropolii odkrywa przed obserwatorem swój świat. Dzieli się chwilami ze swojego życia, nierozerwalnie związanymi z otaczającą przyrodą.

JUST A GUY reż. Shoko Hara, Niemcy 2020, 15’

Nagroda za Najlepszy Dokument

Uzasadnienie Jury: ‚Hipnotyzująca wizualnie opowieść pełna dzikiej wyobraźni, a jednak opowiadająca o świecie jak najbardziej prawdziwym i zatrważającym w swojej autentyczności. Odwaga i kreatywność reżyserki oraz otwartość jej bohaterek pozwala widzowi poszerzyć granice empatii i zrozumienia, przypominając o tym że u podstaw wszelkich ludzkich działań leży po prostu potrzeba bycia kochanym”.

Nagroda Polskich Dziennikarzy

Uzasadnienie Jury: ‚Za stworzenie widzom możliwości zrozumienia punktu widzenia kobiet zafascynowanych złem przy użyciu złożonych technik animacji połączonych z dokumentem”.

Animowana opowieść o miłości. Trzy kobiety opowiadają o swoim uczuciu, pożądaniu i związku z Richardem Ramirezem, seryjnym mordercą i gwałcicielem, z którym nawiązały kontakt po jego skazaniu.

DUMMY / ATKURIMAS reż. Laurynas Bareiša, Litwa 2020, 14’

Nagroda za Najlepszą Fabułę

Uzasadnienie Jury: ‚Za misterne wykreowanie pozornie odartej z emocji sytuacji, poprzez którą doświadczamy banalności zła.”

Przestępca, korzystając z manekina bez twarzy, odtwarza brutalną zbrodnię. Co zaskakujące, to nie on jest osądzany. Wygląda na to, że w grupie dochodzeniowej dzieje się coś dziwnego.

OPOWIEŚĆ O DWÓCH SIOSTRACH / A TALE OF TWO SISTERS reż. Jakub Prysak, Polska 2020, 16’

NAGRODA DZIKIEGO ŻUBRA – NAGRODA PUBLICZNOŚCI

Wyróżnienie w konkursie polskim DOKUMENT.PL

Uzasadnienie Jury: ‚Za wnikliwą obserwację małych spraw, o pięknie których często zapominamy. Za historie o pozornie wielkich różnicach i o sile siostrzanej miłości”.

Dwie starsze siostry Bożenna i Zofia mieszkają obok siebie w dwóch mieszkaniach w tym samym bloku. Dzielą je dwie rzeczy: ściana i zupełnie inne poglądy polityczne.

JESTEM TUTAJ / I’M HERE reż. Julia Orlik, Polska 2020, 15’

I Nagroda w konkursie polskim ANIMACJA.PL

Uzasadnienie Jury: ‚Doceniamy poruszenie przez młodą twórczynię najtrudniejszego z tematów w sposób mądry, ciepły i łagodny, a jednocześnie surowy, prosty i oszczędny w swojej formie. Dziękujemy za przypomnienie nam, że najcenniejszym co możemy sobie nawzajem jako istoty ludzkie dać, jest po prostu czysta obecność”.

Wyróżnienie Dziennikarzy Zagranicznych

Uzasadnienie Jury: ‚Za wyprowadzenie prawdziwie emocjonalnego ciosu za pomocą najprostszych środków!”

Mężczyzna opiekuje się sparaliżowaną żoną. Mimo podeszłego wieku i własnych problemów ze zdrowiem, stara się ulżyć jej w coraz większym cierpieniu. Pomaga mu córka, usiłująca pogodzić opiekę z pracą w szpitalu i swoim życiem rodzinnym. Każde z nich ma inne poglądy na to, jak powinna wyglądać opieka nad chorą. Prowadzi to do wielu sprzeczek.

SING FOR US / ZAZPÍVEJ reż. Terézia Halamová, zdjęcia: Lubomír Ballek, Czechy 2020, 21’

Nagroda za Najlepsze Zdjęcia

Uzasadnienie Jury: ‚Za wypełnienie każdego ujęcia magiczną energią dojrzewania. Za przypomnienie uczuć związanych z pierwszym zauroczeniem”.

NAGRODA NEW EUROPE TALENT AWARD

Starszy brat 14-letniej Evy i jego przyjaciele postanawiają zabrać dziewczynę nad jezioro. Eva czuje tam wielką bliskość ze starszymi nastolatkami, a ciekawość po raz pierwszy doprowadza ją do odkrycia ludzkiej fizyczności.

NO VACANCY / NO HAY LUGAR reż. Daniel Katz, Argentyna 2019, 14’

I Nagroda w konkursie międzynarodowym CAŁY TEN ŚWIAT

Uzasadnienie Jury: ‚Za przypadkowe i ważne słowa w świecie, w którym brakuje dialogu między ojcem i synem”.

Carlos i Darío, ojciec i syn, jadą pograć w piłkę nożną, ale prawdziwy mecz rozgrywa się między nimi.

NINA, reż. Hristo Simeonov, Bułgaria 2019, 19’

GRAND PRIX 15. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA

Trzynastoletnia Nina czuje się uwięziona w relacji z apodyktycznym Vasilem, przygotowującym ją do roli kieszonkowca w Hiszpanii. Są dni, gdy jest już prawie gotowa, by się od niego uwolnić.