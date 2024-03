Przez cały marzec policja prowadzi akcję „Na drodze patrz i słuchaj”

4 marca, 2024

Fot. policja.gov.pl Fot. policja.gov.pl

„Na Drodze – Patrz i Słuchaj” – to policyjna akcji informacyjno-edukacyjna skierowana do wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Celem działań, które będą prowadzone przez cały marzec, jest uświadamianie i przypominanie uczestnikom ruchu jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w połączeniu z obserwacją drogi.

– Czasami niektórzy kierowcy zapominają, że na drodze nie są jedynymi uczestnikami ruchu. Bezpieczeństwo na drogach gwarantuje między innymi obserwacja, ale też słyszenie tego co się dzieje dookoła naszego samochodu – mówi podinspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy podlaskiej policji. – Statystyki są nieubłagane. Do największej liczby wypadków dochodzi z powodu przekroczeń prędkości i nieustąpienia pierwszeństwa. Właśnie te nieustąpienie pierwszeństwa wiąże się z tym, że nie do końca kierowcy obserwują co dzieje się dookoła nich, natomiast jeżeli mówimy o prędkości to zalecamy dostosowywanie tej prędkości nie tylko do warunków, które na drodze panują, ale także do własnych umiejętności.

Akcja „Na Drodze – Patrz i Słuchaj” jest skierowana do wszystkich uczestników ruchu, w tym pieszych.

– Wszyscy powinni patrzeć i słuchać. Piesi często zapominają o tym, że pomimo tego, że wchodząc na przejście dla pieszych mają pierwszeństwo, to jednak warto się rozejrzeć i zauważyć czy do przejścia dla pieszych z dużą prędkością nie zbliża się samochód. Auta nie da się zatrzymać na przestrzeni 5 m, a więc niestety wtargnięcie tuż przed nadjeżdżający pojazd na pewno skończy się bardzo przykrymi konsekwencjami – dodaje podinspektor Tomasz Krupa.

Najważniejsze to przestrzeganie przepisów, koncentracja, obserwacja drogi i nawiązanie kontaktu wzrokowego pieszy-kierowca. (hk)