Przetwory i weki w ramach akcji „Spiżarnia” zbiera Stowarzyszenie Droga

12 lipca, 2023

Przetwory owocowe-warzywne, takie jak dżemy, ogórki kiszone, czy papryki marynowane zapasteryzowane w słoikach zbiera Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga w ramach akcji „Spiżarnia – Centrum Darów”.

Stowarzyszenie przekaże takie przetwory osobom potrzebującym, które 6 dni w tygodniu przychodzą po żywność.

– Jeżeli ktoś ma za dużo produktów z zeszłego roku to my chętnie przejmiemy te ogórki czy sałatki marynowane i puścimy je dalej w ludzi – mówi Marta Daniszewska ze Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga. – To jest rarytas, na który wielu osób nie stać. Jeżeli miałoby się zmarnować, albo mielibyśmy to wyrzucić, to nie róbmy tego, ponieważ my chętnie przyjmiemy przetwory z naszych piwnic i spiżarni.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga czeka także na puste słoiki w każdym rozmiarze.

– Słoiki odparzamy i wydajemy w nich zupę szczególnie w jesienno-ziomowym czasie. Część z naszych podopiecznych nie umie gotować zupy, ma też duże problemy z prawidłowym jedzeniem, a przez to ze zdrowiem. Mamy tutaj kuchnię zbiorowego żywienia, więc gotujemy zupy i je wydajemy potrzebującym – dodaje Marta Daniszewska.

Weki i słoiki można przekazywać do siedziby Centrum Darów przy ul. Proletariackiej 21, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30, w soboty od 8.00 do 12.00. (hk)