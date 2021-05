„Przesada, czyli lubmy się” – spektakl słuchaczy PSWA do zobaczenia na żywo

Maj 20, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

„Przesada” – to mało znany utwór Agnieszki Osieckiej, z którym zmierzą się słuchacze III roku Policealnego Studium Wokalno – Aktorskiego, podczas spektaklu dyplomowego. Za pomocą ruchu, śpiewu i tańca młodzi artyści opowiedzą pogmatwaną historię mieszczańskiej rodziny.

„Przesada” to wodewil, w którym nie brakuje czarnego humoru oraz elementów farsy. Na potrzeby pokazu słuchaczy PSWA, reżyserka widowiska Bernarda Bielenia dopisała kilka piosenek oraz do pierwotnego tytułu „Przesada, dodała – czyli lubmy się” .

– Tekst przedstawienia jest bardzo stary, natknęłam się na niego przypadkowo. Spektakl ma silne powiązania z Kabaretem Starszych Panów, ale z całą sceną kabaretową Polski, ówczesnych lat 60. Ten tekst mnie urzekł tym, że odnalazłam w nim bardzo aktualne przesłanie, mimo, że jest to wodewil, komedia, farsa, to myślę, że jest bardzo aktualny. Historia jest o skomplikowanych stosunkach pewnej, niestandardowej rodziny i na koniec oni wszyscy sobie wybaczają. Myślę, że dzisiaj żyjemy w takim świecie, w którym są skomplikowane relacje rodzinne, ale sobie nie wybaczamy. I to się przekłada na całe społeczeństwo – mówi reżyserka Bernarda Bielenia.

Premiera widowiska w piątek (21.05) o 20.30. Dodatkowo przedstawienie będzie wystawiane od 27 do 30 maja oraz od 4 do 6 czerwca. Bezpłatne wejściówki należy rezerwować dzwoniąc do sekretariatu Policealnego Studium Wokalno – Aktorskiego, w której grany jest spektakl. (ea)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej