„Przemiany” w Białostockim Teatrze Lalek

30 września, 2023

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Świat, który popycha ludzi w choroby psychiczne stał się pretekstem do stworzenia spektaklu „Przemiana” w Białostockim Teatrze Lalek. Premiera w piątek (06.10).

„Przemiana” to adaptacji opowiadania Franza Kafki, w dramaturgii prof. Marcina Bartnikowskiego. Reżyserią i geometryczną scenografią z wieloma niespodziankami zajął się dr hab. Marcin Bikowski.

– Długo rozmawialiśmy jak możemy podejść do tematu przemiany, o podejściu do choroby, depresji – mówi Marcin Bikowski. – Spróbowaliśmy stworzyć świat, w którym rodzina bardzo nie radzi sobie z problemem, jakim jest dziwny kształt, który myśmy nazwali chorobą. To jest coś nieoczywistego, ciekawe wizualnie, coś co można odbierać różnymi zmysłami.

W spektaklu „Przemiana” grają Agata Stasiulewicz, Magdalena Ołdziejewska i Maciej Zalewski. (jd)

Na próbie był Zjerzonykulturą – Jerzy Doroszkiewicz: