Przedsiębiorcy korzystający z Małego ZUS plus muszą złożyć dokumenty rozliczeniowe

Luty 9, 2021

źródło: ZUS Białystok

Ważna wiadomość dla przedsiębiorców korzystających z Małego ZUS plus. Zbliża się termin złożenia dokumentów rozliczeniowych, które są warunkiem skorzystania z ulgi.

– Termin ten mija 10 i 15 lutego. Z Małego ZUS plus korzysta ponad 341 tys. osób w całym kraju. W naszym regionie to ponad 9 tys. płatników. Ulga uprawnia do opłacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne – mówi Katarzyna Krupicka, rzecznik ZUS w Podlaskiem.

Ulga ta nie dotyczy składki zdrowotnej, którą przedsiębiorcy muszą opłacać w pełnej wysokości.

Mały ZUS plus adresowany jest do płatników, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. złotych. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. (mt/mc)