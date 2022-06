Przed nami fala upałów. Straż Miejska przypomina o nie zostawianiu dziecka w samochodzie

Czerwiec 27, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Przez najbliższe dni temperatury mają wzrosnąć nawet do ponad 30 stopni Celsjusza. Straż Miejska przypomina, by nie zostawiać dzieci i zwierząt w aucie w upalny dzień. Nawet chwila wystarczy, aby doszło do tragedii.

Temperatura we wnętrzu auta potrafi wzrosnąć o 20 stopni Celsjusza w ciągu 10 minut. Pozostawiony na słońcu samochód nagrzewa się nawet do temp. 90 stopni. Wystarczy już kilka minut, aby organizm dziecka przestał prawidłowo funkcjonować.

Pamiętajmy – kiedy zauważymy zamknięte w samochodzie dziecko lub zwierzę, dzwońmy pod numer 986 lub 112. Aby ratować życie lub zdrowie mamy też prawo użyć wszelkich środków, aby wydostać poszkodowanych z auta – włącznie z wybiciem szyby. (uk)