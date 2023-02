Przed Jagiellonią kolejny wyjazdowy mecz, tym razem z Radomiakiem Radom

16 lutego, 2023

Maciej Stolarczyk, fot. jagiellonia.pl

„Chcemy w końcu wygrać na wyjeździe” – mówi przed meczem z Radomiakiem Radom trener Jagiellonii Białystok. Spotkanie 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrane w najbliższy poniedziałek (20.02) o 19:00.

– Patrząc na trzy dotychczas rozegrane spotkania zdaję sobie sprawę, że to będzie inny mecz. Do tej pory rywalizowaliśmy z zespołami, które chciały posiadać piłkę, dominować, atakować dużą liczbą zawodników. Starcie w Radomiu będzie inne i musimy być gotowi, aby budować akcje przy użyciu wszystkich formacji. Mamy swoje argumenty i plan, jak dochodzić do sytuacji strzeleckich. Niemniej spodziewam się innego scenariusza od tych, które miały miejsce do tej pory. Kluczową kwestią będzie zbieranie drugich piłek – powiedział szkoleniowiec.

Głównym arbitrem poniedziałkowego (20.02), wyjazdowego meczu Jagiellonii z Radomiakiem Radom będzie Jarosław Przybył.

Jagiellonia zajmuje obecnie dwunaste miejsce w tabeli. Radomiak zaś dziewiąte. (mt)