Promocja turystyki na terenach przygranicznych – podsumowanie działań samorządu woj. podlaskiego

Sierpień 8, 2022

źródło: Mateusz Duchnowski / UMWP źródło: Mateusz Duchnowski / UMWP

Decyzję o rozpoczęciu szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej zarząd województwa i radni podjęli pod koniec czerwca. Już wówczas wiadomo było, że od 1 lipca zostanie zniesiony zakaz przebywania w 115 miejscowościach województwa podlaskiego. Znaczna część z nich to miejsca, gdzie do tej pory rozwijała się branża turystyczna. Kryzys graniczny zmienił tę sytuację, a turyści obawiali się wakacji w Podlaskiem.

Kampania rozpoczęła się z początkiem lipca i trwała ponad miesiąc. Jednym z działań jest akcja „Wszystko przed Tobą” w serwisie Faceboook, która pokazuje najpiękniejsze miejsca i najciekawsze wydarzenia w regionie. Z kolei w serwisie YouTube przez cały lipiec prezentowany był cykl audycji „Zasilani”. O turystycznych atrakcjach czekających w miejscowościach przygranicznych i w ogóle naszego województwa opowiadali dziennikarka Magdalena Gołaszewska oraz naukowiec i odkrywca Petros Psyllos.

– Były ciekawostki, spotkania z interesującymi ludźmi, a przede wszystkim zachęta do odwiedzin – mówił Artur Kosicki i dodał, że pierwszy odcinek miał około 100 tys. wyświetleń. – To nas cieszy tym bardziej, że są to wyświetlenia użytkowników spoza naszego regionu. To świadczy o zainteresowaniu i z pewnością przełoży się na liczbę odwiedzających nasz region.

Podlaskie było obecne także w telewizji. Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT) we współpracy z urzędem marszałkowskim przygotowała spot „Świat jak z baśni”. Reklama, w której o urokach regionu opowiada Krystyna Czubówna była wyświetlana praktycznie we wszystkich kanałach telewizji publicznej.

Dyrektor PROT Sławomir Kieda podkreślał, że „Świat jak z baśni” pojawiał się w bardzo dobrym czasie antenowym, pomiędzy filmami i programami skierowanymi do szerokiego spektrum odbiorców. Spot był również wyświetlany w pociągach PKP Intercity. Region promowano w ramach współpracy z TVP w popularnym programie telewizyjnym „Pytanie na Śniadanie”. Widzowie zobaczyli m.in. relacje z Białowieży, Mielnika, Krynek, a także znad Kanału Augustowskiego.

Samorząd województwa był też partnerem dwóch tegorocznych przystanków „Letniej trasy Dwójki” w Augustowie i Łomży. Pierwszy z nich obejrzało średnio 1,6 mln widzów, natomiast drugi rekordowe 2,5 mln. Artur Kosicki podkreślał, że część działań promocyjnych była skierowana nie tylko do mieszkańców Polski.

– Chcemy dotrzeć też do osób spoza naszego kraju. Jako zarząd województwa pragniemy zrobić wszystko, żeby te tereny wróciły do tej normalności, chociaż wiemy, że to nie jest łatwe, ale to jest cena, którą musimy zapłacić za decyzje dotyczące naszego bezpieczeństwa, a ono jest nadrzędne – zaznaczył.

Podlaskie jest również widoczne podczas ogólnopolskiej kampanii bilboardowej. To akcja prowadzona przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną. Część z ponad 150 tablic została poświęcona właśnie województwu podlaskiemu. Są one umiejscowione m.in. w Warszawie, Trójmieście, Krakowie i Wrocławiu.

Na dotychczasowe działania przeznaczono ok. 500 tys. zł z budżetu województwa. (uk)