Projekt naukowców z Politechniki Białostockiej najlepszym osiągnięciem technicznym 2023 r. w konkursie SIMP

24 września, 2024

System diagnostyczny dla maszyn rolniczych, fot. Paweł Jankowski System diagnostyczny dla maszyn rolniczych, fot. Paweł Jankowski

Zaprojektowany przez specjalistów z Politechniki Białostockiej system diagnostyczny dla maszyn rolniczych został nagrodzony przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – SIMP w konkursie na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2023 Roku”.

Projekt rozwijany przez zespół naukowców z Wydziału Elektrycznego oraz Wydziału Mechanicznego został wdrożony przez firmę SaMASZ i już służy rolnikom.

– Główna funkcjonalność systemu z punktu widzenia rolnika to przede wszystkim przewidywalność serwisowania maszyn oraz zużycia maszyn. To znaczy rolnik będzie dostawał informacje kiedy w danym momencie ma dokonać jakieś wymiany czy to oleju w przekładni, czy jakiegoś łożyska w danej maszynie, tak aby zapewnić płynność pracy maszyn – mówi prof. Arkadiusz Mystkowski z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. – Ponadto rolnik będzie miał dostęp też do bazy serwisowej online z poziomu telefonu, czy aplikacji mobilnej, to jest taki punkt, który będziemy jeszcze realizować. Natomiast już teraz SaMASz, jako serwis, ma dostęp do bazy maszyn oraz może monitorować w czasie rzeczywistym ich parametry pracy.

System diagnostyczny dla maszyn rolniczych doskonale wpisuje się w program Rolnictwo 4.0 i wykorzystując najnowsze technologie, pozwala na zwiększenie zbioru zielonki. Wykorzystuje najnowsze technologie, AI-diag, smart-agri, smart-sensors i aplikacje internetowe chmur danych. Umożliwia pełną cyfryzację procesu pracy maszyny, w tym daje możliwość komunikacji maszyna – użytkownik oraz maszyna – serwer/serwis producenta. (hk.)