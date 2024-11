18 listopada, 2024

Źródło: UM Białystok Źródło: UM Białystok

Po raz pierwszy historii dochody miasta przekroczą 3 mld zł, a deficyt wyniesie blisko 226 mln zł – to projekt budżetu Białegostoku na 2025 rok. Można się z nim zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miasta.

W czwartek (21.11) podczas sesji Rady Miasta odbędzie się pierwsze czytanie projektu budżetu, do którego następnie będzie można składać wnioski, a w grudniu głosowanie radnych.

Zdaniem prezydenta Białegostoku będzie to budżet przełomu.

– Związane jest z jednej strony z tym, że mamy budżet i po wydatkach i po dochodach ponad 3 miliardy złotych po raz pierwszy, ale przede wszystkim ze zmianą sposobu finansowania. Już nie będzie kroplówek w następnym roku, nie będziemy się o nie ani dopominać, ani oczekiwać. Tymi środkami, które są zaplanowane, musimy gospodarować, bo one są po prostu w taki sposób już ustawione, żebyśmy mogli realizować to, na co nas stać – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

W przyszłym roku zaplanowano ponad 200 różnych przedsięwzięć, które maja kosztować 307 mln zł. Będą to inwestycje drogowe, budowa terminalu i hangaru na lotnisku Krywlany, budowa dwóch żłobków czy przebudowa budynku przy Węglowej na potrzeby Muzeum Wojska. Miasto planuje też inwestycje z zakresu ochrony środowiska, modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne czy przebudowa placu zabaw w Parku Planty. (hk)