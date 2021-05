Prof. Elżbieta Krajewska-Kułak z Nagrodą im. Jana Rodowicza „Anody”

Maj 24, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Prof. Elżbieta Krajewska-Kułak z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku została laureatką IX edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”. Nagrodę przyznano za całokształt dokonań.

Prof. Elżbieta Krajewska-Kułak to Prodziekan ds. Nauki i Ewaluacji Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierownik Zakładu Zintergowanej Opieki Medycznej UMB. Aktywność zawodową łączy z pracą wolontariacką i charytatywną, między innymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych dzieci. Jedną z jej inicjatyw jest pozyskiwanie funduszy na terapię i rehabilitację dzieci z dystrofią mięśniową, a także na poprawę warunków ich pobytu w szpitalu.

Gala Konkursu odbyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Nagroda ustanowiona przez Muzeum Powstania Warszawskiego w 2011 r. jest wyróżnieniem dla współczesnych bohaterów, którzy bez względu na trudności i niepowodzenia kierują się w życiu zasadami podobnymi do tych wyznawanych przez pokolenie Powstańców. Wyróżnienia przyznawane są osobom, które dają świadectwo o tym, co dziś znaczą pojęcia: poświęcenie, pomoc potrzebującym, zaangażowanie społeczne i braterstwo. To ludzie wyjątkowi, współcześni bohaterowie, którzy żyją obok nas. (mt/mc)