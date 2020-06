Prof. Ciborowski dalej pokieruje UwB. W rozmowie z Akaderą zdradza plany na nową kadencję

Czerwiec 12, 2020

Zwiększenie umiędzynarodowienia uczelni, informatyzacja wiążąca się również z wyposażeniem wydziałów w odpowiedni sprzęt, dalsza integracja studentów z przedstawicielami nauki, ale przede wszystkim jak najlepsze przygotowanie się do ewaluacji naukowej w 2022 roku, od której zależy przyszłość Uniwersytetu w Białymstoku – takie cele na nową kadencję wyznaczył sobie rektor uczelni prof. Robert Ciborowski.

Prof. Ciborowski zdecydował się na ponowne kandydowanie, aby dokończyć działania, które rozpoczął w pierwszej kadencji.

– Dwa lat temu mieliśmy nową ustawę, która zmieniła właściwie cały system nauki. To nie tylko kwestia zmian zasad finansowania, ale właśnie ewaluacji, struktury uczelni. Wydaje mi się, że na tyle umiejętnie wdrożyliśmy ustawę i przygotowaliśmy się do ewaluacji, która będzie w 2022 roku, że odpowiednią decyzją było ubieganie się o stanowisko rektora, żeby zobaczyć co z tego wyjdzie – mówił rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Robert Ciborowski.

Kadencja prof. Ciborowskiego potrwa do 2024 roku. (ea/mc)

