Prezydent RP uhonorował prof. Henryka Skarżyńskiego i Wojciecha Strzałkowskiego

11 listopada, 2024

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych w Belwederze, fot. G. Jakubowski/KPRP Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych w Belwederze, fot. G. Jakubowski/KPRP

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Podczas uroczystości w Belwederze wyróżniono wybitne postaci z różnych dziedzin życia publicznego. Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. prof. Henryk Skarżyński i Wojciech Strzałkowski, pochodzący z województwa podlaskiego.

Wojciech Strzałkowski wśród odznaczonych przez Prezydenta RP Zdjęcie 1 z 3 fot. archiwum prywatne W. Strzałkowskiego

Prof. Henryk Skarżyński, urodzony w gm. Czyżew w Podlaskiem, światowej sławy otolaryngolog, audiolog i foniatra, został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem – Orderem Orła Białego. W uzasadnieniu podkreślono jego „znamienite zasługi dla rozwoju polskiej medycyny, w szczególności na rzecz osób z zaburzeniami komunikacji międzyludzkiej, za osiągnięcia w działalności naukowej, klinicznej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz za popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie”.

Prof. Skarżyński jest twórcą Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, gdzie realizuje pionierskie operacje przywracające słuch pacjentom z całego świata. Jego innowacyjne metody leczenia, w tym liczne patenty i nowatorskie procedury chirurgiczne, przyczyniły się do poprawy jakości życia tysięcy osób z problemami słuchu.

Prezydent Andrzej Duda, wręczając odznaczenie, wyraził głębokie uznanie dla dokonań prof. Skarżyńskiego: „Dziękuję za niezwykły wkład w rozwój nauki światowej (…). Dziękuję za to, że Pan Profesor przez tyle lat usuwa bariery i wyrównuje szanse – to nie do przecenienia. Dziękuję z całego serca”.

Wojciech Strzałkowski odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Białostoczanin Wojciech Strzałkowski został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej”.

Wojciech Strzałkowski jest przewodniczącym rady nadzorczej Sportowej Spółki Akcyjnej Jagiellonia Białystok oraz Zakładów Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A., a także współwłaścicielem Hotelu Branicki w Białymstoku. Od 4 marca 2011 roku pełni funkcję Konsula Honorowego Republiki Chorwacji. Od 2020 r. jest prezesem Podlaskiego Klubu Biznesu. Działa w Bractwie Kurkowym oraz Podlaskiej Chorągwi Husarskiej. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się jako członek Rady Konsultacyjnej przy Rektorze Uniwersytetu w Białymstoku.

Prezydent RP, odnosząc się do zasług odznaczonych osób, zaznaczył: „Każdy z Państwa w tę niepodległość, którą dzisiaj się cieszymy, ma swój niezwykły wkład. Poprzez budowanie Polski i polskości, poprzez budowanie naszej kultury, poprzez budowanie ważnych dla nas instytucji, poprzez budowanie na różne sposoby polskiego ducha”.

Prezydent Andrzej Duda podkreślił znaczenie wręczanych odznaczeń: „To wielki moment wspaniałego nawiązania do wielkich tradycji Rzeczypospolitej poprzez honorowanie tych, którzy wśród znamienitych są najznamienitsi”. Zwrócił uwagę na symbolikę Orderu Orła Białego, który „jest symbolem wolnej Polski i on w wolnej Polsce wręczany jest tym najbardziej zasłużonym”.

Odznaczenia przyznane z okazji Narodowego Święta Niepodległości są wyrazem uznania dla osób, które swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju Polski oraz budowania jej pozycji na arenie międzynarodowej. (AJ)

Obejrzyj video z uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych