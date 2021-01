Prezydent pogratulował sukcesu Natalii Maliszewskiej

Styczeń 26, 2021

fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Prezydent Białegostoku spotkał się zawodnikami Łyżwiarskiego Klubu Sportowego Juvenia Białystok biorącymi udział w Mistrzostwach Europy w short tracku. Tadeusz Truskolaski pogratulował im osiągniętych wyników.

Największy sukces w tych zawodach odniosła Natalia Maliszewska, która zdobyła srebrny medal na dystansie 500 m.

– To mój czwarty medal mistrzostw Europy, tym razem indywidualny, pierwszy srebrny. Niesamowicie się cieszę, bo jednak zdobycie medalu na swojej ziemi smakuje dziesięć razy bardziej. Fakt, że wracam z ciężkich zawodów, bo to na pewno nie był łatwy start po tak długiej przerwie, cieszy niesamowicie. Mimo tego, że nie mieliśmy okazji sprawdzać się wcześniej w startach na tak wysokim poziomie, to zaprezentowałam się ze swojej najlepszej strony – mówiła odbierając gratulacje Natalia Maliszewska.

Wicemistrzyni Europy i jej trenerka otrzymały listy gratulacyjne. Prezydent Tadeusz Truskolaski życzył kolejnych sukcesów wszystkim zawodnikom.

– To ogromna radość, że nasi zawodnicy zdobywają tak ogromne sukcesy, jak drugie miejsce w biegu na 500 m w Europie. Dobrze, że te mistrzostwa się odbyły, dlatego że zawodnicy trenują właśnie po to, żeby się sprawdzić, by pokazać, że ta ich praca nie idzie na marne – mówił Tadeusz Truskolaski.

Natalia Maliszewska to jedna z tegorocznych Ambasadorek Białostockiego Sportu. Na promocję miasta na krajowych i międzynarodowych zawodach otrzymała z urzędu miasta 40 tys. złotych. (mt/mc)