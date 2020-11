Prezydent Białegostoku podpisał się pod apelem do premiera ws. ochrony zdrowia

Listopad 3, 2020

fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

Samorządowcy z całej Polski podpisali się pod apelem do premiera w sprawie niezbędnych działań w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania koronawirusowi.

Swój podpis złożył również prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, który także uczestniczył w spotkaniu online z Mateuszem Morawieckim. Samorządowcy chcą, aby powstawały punkty badań na COVID – 19 w mniejszych gminach, zwracają uwagę na pilną organizację systemu wsparcia dla osób niesamodzielnych zakażonych koronawirusem.

– Wytyczenie nowych zasad do bezpłatnego przesiewowego badania pracowników medycznych, DPS -ów. Prosimy również o to, żeby jeszcze raz zastanowić się nad systemem kwarantanny. Zgodnie z opiniami ekspertów okres wylęgania się choroby może trwać nawet 14 dni. Dlatego proponujemy przedłużenie tej kwarantanny ponownie do dwóch tygodni albo po upływie 10 dni, czyli kiedy kończy się kwarantanna wykonać pacjentowi test na obecność koronawirusa – wymieniał prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Natomiast prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski postuluje o powrót izolatoriów.

– To nie łóżka leczą, to leczą; lekarze pielęgniarki, ratownicy. Myślę, że pewnym takim rozwiązaniem, żeby odciążyć służbę zdrowia są izolatoria. Izolatoria były już w marcu, jednak odstąpiono od nich, ponieważ przez dwa miesiące nie było tylu zakażonych, co teraz przez dobę. W związku z tym postulujmy, aby określić wskazania do skierowania do izolatoriów – dodawał prezydent Truskolaski.

Prezydent Warszawy dodaje, że w całej sytuacji najważniejsze jest, aby rząd współpracował z samorządami i konsultował wprowadzane zmiany.

– Stąd też nasz apel, stąd nasze konkretne propozycje, z którymi zwracamy się do rządzących. Dlatego, że jeżeli chcemy efektywnie walczyć z koronawirusem musimy znać strategię rządu. Musimy mieć poczucie, że te wszystkie kroki, które rząd chce wprowadzać w życie są naprawdę z nami konsultowane. Oczekujemy od pana premiera i rządu odpowiedzi na nasz apel i zawarte w nim postulaty – mówił Rafał Trzaskowski.

Apel do premiera podpisali przedstawiciele Stowarzyszenia Samorządy dla Polski, które tworzą włodarze ponad 20 miejscowości oraz Ruchu Wspólna Polska. (ea/mc)