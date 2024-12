Prezydent Białegostoku powołał Radę Gospodarczą. Zasiada w niej m.in. prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej

19 grudnia, 2024

Od lewej: dr hab. Tadeusz Truskolaski – prezydent Białegostoku, prof. dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk – rektor Politechniki Białostockiej, źródło: bialystok.pl

46 osób, a w tym 14 kobiet i 32 mężczyzn, reprezentujących różne środowiska, powołano do Rady Gospodarczej przy prezydencie Białegostoku na kadencję 2024-2029. Są wśród nich przedsiębiorcy, władze samorządowe i przedstawiciele uczelni wyższych.

Jak mówi przewodniczący Andrzej Parafiniuk, przed radą nowe wyzwania.

– W związku z tym, że większość terenów gospodarczych jest już dosyć mocno wykorzystana, więc musimy znaleźć koncepcję, jak rozwijać miasto przez tworzenie miejsca pracy na nowe sposoby. Może to jest taki pomysł, aby zwiększyć współpracę między otaczającymi gminami, czyli Białostockim Obszarem Funkcjonalnym, ale to będzie wymagało też odpowiedniego zaangażowania w zmiany prawne, więc tu trzeba znaleźć równowagę – tłumaczy Andrzej Parafiniuk, przewodniczący Rady Gospodarczej przy prezydencie Białegostoku.

Do rady powołano także przedstawicieli Politechniki Białostockiej. To prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor uczelni oraz Tomasz Stypułkowski, prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej.

– To jest obecność uczelni wyższych w takim gronie, które decyduje o rozwoju gospodarczym miasta, tym samym i regionu. A że jesteśmy uczelnią techniczną, nastawioną przede wszystkim na współpracę z regionem, to myślę, że to będzie jeszcze lepsze budowanie mostów pomiędzy naszą uczelnią, naszymi pracownikami, naukowcami a przedsiębiorcami – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, Politechniki Białostockiej.

Zadaniem Rady Gospodarczej będzie wspieranie prezydenta wydając stanowiska, opinie czy uwagi dotyczące gospodarki. (hk)

Relacja Hanny Kość: