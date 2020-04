Prezydent Białegostoku po raz kolejny apeluje o rozsądek

Kwiecień 9, 2020

fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

Trudna sytuacja związana z epidemią koronawirusa wciąż trwa.

Premier Mateusz Morawiecki wydłużył termin obowiązywania obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa. Do 19 kwietnia przedłużone zostają ograniczenia dotyczące galerii handlowych, kin, teatrów, zakładów fryzjerskich, limitu osób w sklepach i kościołach. Z koli szkoły będą zamknięte do 26 kwietnia.

Dlatego prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski po raz kolejny apeluje do mieszkańców o zachowanie rozsądku i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, nawet w tak wyjątkowej sytuacji, jaką są nadchodzące święta wielkanocne.

– Zwracam się do państwa z apelem, abyśmy te święta spędzili w domu, z tymi, z którymi mieszkamy na co dzień. Jeżeli chodzi o wizyty, czy też wyjazdy do bliskich, znajomych, też należy je przełożyć na inny czas. Dlatego, że w dużej mierze, to od nas zależy czy będziemy zdrowi, czy ta epidemia nie będzie się rozszerzać – dodawał prezydent Białegostoku.

Coraz bardziej rozpowszechniany jest apel o nieokłamywanie służb medycznych w kwestiach związanych z narażeniem na koronawirusa. W akcję #niekłammedyka włącza się również Miasto. (ea/mc)