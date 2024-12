„Prezentacje IV” w Galerii Marchand: Twórcza różnorodność białostockiej sceny artystycznej

Wśród prezentujących swoje prace znaleźli się zarówno uznani artyści, jak Adam Ślefarski, Tomasz Tyszkiewicz i Krzysztof Koniczek, jak i debiutanci, tacy jak Dawid Smaczny, który po raz pierwszy pokazuje swoje dzieła w tej przestrzeni. Każdy z nich wnosi do wystawy indywidualne podejście, tworząc wielowymiarowy obraz lokalnej sztuki współczesnej.

– Jest tutaj taki przekrój twórczości, tak różnorodne style, gatunki, że każdy znajdzie coś, co go zainteresuje. Mamy tu i martwe natury, i surrealizmy, i bardzo ładne pejzaże w różnych stylach, przedstawiające różne gatunki, gdyż malowały to różne osoby. Każdy artysta jest indywidualnością – mówi Tomasz Tyszkiewicz.