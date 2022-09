Premiera widowiskowego musicalu „West Side Story” w podlaskiej Operze

Wrzesień 21, 2022

OiFP. West Side Story – próba musicalu, fot. Jerzy Doroszkiewicz OiFP. West Side Story – próba musicalu, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Już w najbliższy piątek (23.09) w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku premiera jednego z najsłynniejszych musicali świata – „West Side Story”. Jest to amerykański musical do muzyki Leonardo Bernsteina. Spektakl opowiada o wielkiej i zakazanej miłości.

– To jest świat amerykańskich lat 50., ale jakże dla nas aktualne są te uniwersalne wartości – mówi reżyser Jakub Szydłowski. To jest spektakl o tolerancji, równości, walce z uprzedzeniami. To są stałe, które są zawsze aktualne i o tym jest spektakl, ale przede wszystkim jest to spektakl o wspaniałej, cudownej miłości, do której dąży każdy z nas. Wierzę, że to jest motorem naszych wszystkich działań, chociaż do tego się nie przyznajemy, ale jest to powód, dla którego jesteśmy na tym świecie.

Musical ‚West Side Story” to uczta wizualna i muzyczna. A na scenie wyrażana jest szalona radość.

– Niewiele jest takich przedsięwzięć, gdzie tak uzupełnia się muzyka, śpiew, aktorstwo i taniec. To jest tak integralnie połączone. Jesteśmy wszyscy szczęśliwi, że ta pozycja za chwilę ma premierę – mówi Jarosław Staniek, choreograf.

Premiera ‚West Side Story’ na dużej scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku już w piątek (23.09). Musical będzie grany co weekend do 18 grudnia. (jd/hk)

Relację z próby medialnej przygotował Jerzy Doroszkiewicz: