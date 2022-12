Premiera w Teatrze Szkolnym im. Jana Wilkowskiego

Grudzień 9, 2022

Próba przed premierą spektaklu „Austeria”, źródło: Akademia Teatralna w Białymstoku Próba przed premierą spektaklu „Austeria”, źródło: Akademia Teatralna w Białymstoku

Teatr Szkolny białostockiej Akademii Teatralnej zaprasza 10 grudnia na premierowy spektakl dyplomowy studentów IV roku kierunku aktorskiego pt.:”Austeria” w reż. Sebastiana Majewskiego.

Jak tłumaczą młodzi aktorzy, tytułowa „Austeria” – to gospoda – ostoja świata, prowadzona przez siatkę grzybów, to punkt graniczny – miejsce z powieści Juliana Stryjkowskiego z roku 1966 i z filmu w reżyserii Jerzego Kawalerowicza z 1983. Jednak, jak podkreślają twórcy: „spektakl dyplomowy nie ma nic wspólnego ani z filmem, ani ze Stryjkowskim. Jest osobnym dziełem. To sztuka wielowątkowa, wyrosła z improwizacji, twórczego poszukiwania formy i treści”.

Jak czytamy na stronie Akademii Teatralnej, w przedstawieniu pojawiają się poniższe wątki:

Grzyby – najbardziej gorący temat sezonu 2021 / 2022. Jak wiemy grzyby smakują, grzyby trują, grzyby odlatują i myślą.

Graal – święte naczynie i bezbożne narracje i mity. Król Artur i Richard Wagner.

Uran – pierwiastek oraz śmierć.

Neptun – ósma planeta od słońca. A nawet siódma.

YMCA – znana piosenka i manifest Village People a także mniej znana szkoła i bardzo popularny sport czyli siatkówka.

Sens – impuls, którego szuka człowiek, a co najwyżej znajduje ludzkość, ale w formie ersatzu, czyli podróbki.

Klucz – przedmiot, którego miejsce jest na śmietniku.

Interpretacja – wolność.

Widz – kobieta, mężczyzna, osoba, którą zapraszamy na spektakl Austeria.

Obsada spektaklu:

aktorzy:

Martyna Braca

Antonina Brühl

Mirella Burcewicz

Aneta Ćmiel

Ewa Doan

Piotr Gadomski

Aleksandra Gosławska

Filip Lorent-Fijał

Marta Moś

Ewelina Oleś

Szymon Szczęch

Monika Wiech

Mateusz Zbrożek

asystentka reżysera: Agata Nierzwicka

inspicjentka spektaklu: Monika Wiech

a także:

autor tekstu: pilgrim / majewski

reżyser i scenograf: seb majewski

choreografka: Dorota Furmaniuk

muzycy: Olga Mysłowska i Daniel Pigoński {Polpo Motel}

technika mowy: Ewa Gajewska-Jasińska

pracownia plastyczna: Karolina Baczar, Anna Chilińska, Zbigniew Romanyk, Róża Turlińska

dział techniczny: Mirosław Bobowik, Mariusz Doroszko, Artsemi Khatkevich, Krzysztof Matosek, Jan Mróz

czas trwania: 120 min

wiek odbiorców: 14+

premiera: 10.12.2022

Terminy spektakli:

Grudzień

10.12 (sobota) PREMIERA, godz. 18:00 (zaproszenia)

11.12 (niedziela) PREMIERA, godz. 18:00

13.12 (wtorek), godz. 19:00

14.12 (środa), godz. 19:00

15.12 (czwartek), godz. 10:00 (pokaz zamknięty)

16.12 (piątek), godz. 19:00

17.12 (sobota), godz. 18:00

18.12 (niedziela), godz. 18:00

Styczeń

14.01 (sobota), godz. 18:00

15.01 (niedziela), godz. 18:00

17.01 (wtorek), godz. 19:00

18.01 (środa), godz. 19:00

19.01 (czwartek), godz. 19:00

20.01 (piątek), godz. 19:00

21.01 (sobota), godz. 18:00

22.01 (niedziela), godz. 18:00

Luty

11.02 (sobota), godz. 18:00

12.02 (niedziela), godz. 18:00

14.02 (wtorek), godz. 19:00

15.02 (środa), godz. 19:00

16.02 (czwartek), godz. 19:00

17.02 (piątek), godz. 19:00

18.02 (sobota), godz. 18:00

19.02 (niedziela), godz. 18:00

Rezerwacje biletów przyjmowane są telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00 (tel.: 85 743 54 53).

Bilety: 15-25 złotych

(jg)

Ze studentami rozmawiała Magdalena Juchnowicz: