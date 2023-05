Premiera filmu „Ślicznotka 2. Początek” z udziałem ekipy filmowej

30 maja, 2023

„Ślicznotka 2. Początek” premiera, fot. Jerzy Doroszkiewicz „Ślicznotka 2. Początek” premiera, fot. Jerzy Doroszkiewicz

W kinach można już oglądać „Ślicznotkę 2. Początek”, czyli kręcona na Podlasiu komedię, która powstała po sukcesie filmu „Ślicznotka”. Na premierze w poniedziałek (29.05) pojawili się zarówno odtwórcy głównych ról jak i cała ekipa filmowa.

To niezależna produkcja białostoczanina Krzysztofa Bałtyka, który również napisał scenariusz filmu.

– „Ślicznotka 2. Początek” była kręcona częściowo w Michałowie, Pruszkowie, Nadarzynie, pojechaliśmy też do Koszalina, bo Ślicznotka pochodzi z Koszalina, tam była aktorką i trafia na Podlasie. Mamy też sceny kręcone w Białymstoku, przepiękne nocne plenery Pałacu Branickich, także jest na co popatrzeć z naszego rodzimego podwórka – mówi Krzysztof Bałtyk. – W pierwszym filmie niektóre wątki się pokończyły i trzeba było wymyślić coś, żeby kontynuować ten film, więc zrobiliśmy wydarzenia, które były 8 lat przed pamiętnymi wydarzeniami w Michałowie. Wyjaśniliśmy wszystkie wątki i są genezy tych wątków, czyli co i dlaczego. Nie chce zdradzać wszystkiego, więc zapraszam do kina. Jest to film taki trochę z przesłaniem.

W drugiej części fabuła opiera się na nieszczęśliwej miłości i perypetiach lokalnej władzy marzącej o wielkiej polityce. Pojawi się też wątek kryminalny.

W filmie grają aktorzy, którzy pracowali przy wcześniejszej części. To m.in. Beata Chyczewska, Joanna Kurowska, Dagmara Kaźmierska, Piotr Zelt oraz aktorzy Teatru Dramatycznego w Białymstoku: Marek Tyszkiewicz, Piotr Szekowski, Sławomir Popławski, Agnieszka Możejko-Szekowska, Krzysztof Ławniczak. Do ekipy gwiazd dołączyła jeszcze Dorota Chotecka. (jd)

Na premierze filmu „Ślicznotka 2. Początek” był Zjerzony kulturą Jerzy Doroszkiewicz: