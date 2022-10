Prawdziwe życie w wirtualnym świecie. „Symulator” – polsko-czeska premiera w BTL

Październik 26, 2022

Już w sobotę (29.10) w Białostockim Teatrze Lalek prapremiera polsko-czeskiej koprodukcji „Symulator”. Spektakl kierowany jest do widzów 12+, ale również do dorosłych.

„Symulator“ jest pierwszą częścią polsko-czeskiej koprodukcji „Symulator. Snowball” w ramach europejskiego projektu ConnectUp. – Projekt porusza sprawy ważne, trudne, problemy społeczne. Poprzedzony był badaniami socjologicznymi, które prowadziliśmy w szkołach, wśród pedagogów, rodziców, także twórców – mówi Jacek Malinowski, dyrektor BTL.

„Symulator“ to gra, która oferuje doświadczenie prawdziwego życia w wirtualnym świecie. – To spektakl o symulatorze, gdzie ludzie przychodzą, płacą i grają. Tu, w teatrze, dwie pary i jeden singiel grają w grę o tytule „dzieciak”. Głównym tematem przedstawienia jest komunikacja: to, co dzieje się w rodzinach, problemy z komunikowaniem, problemy interpersonalne. 95 procent tego, co zobaczą widzowie na scenie, to historie prawdziwe – wyjaśnia reżyser Tomsa Legierski.

„Symulator“ powstał na podstawie wywiadów z uczniami szkół średnich w dwóch czeskich miastach: w Pilźnie i Plasach. Reżyser Tomsa Legierski oraz dramaturżka Petra Kosova przeprowadzili serię dyskusji z uczniami w wieku od dwunastu do szesnastu lat o tym, czego doświadczają, kiedy czują się zdradzeni, co odbierają jako niesprawiedliwość, co ich boli i co postrzegają jako przeszkody w komunikacji z dorosłymi. Spotkali się także z nauczycielami, psychologami szkolnymi i rodzicami. A wpólnie z polskimi aktorami, ożywili własne wspomnienia i doświadczenia oraz szukali sposobów na zrozumienie nastolatków – zarówno polskich, jak i czeskich. Bo dorastanie jest procesem skomplikowanym, zarówno dla dzieci, jak i dla ich rodziców.

Łucji Grzeszczyk wraz z Krzysztofem Bitdorfem powierzono rolę – jak aktorka sama przyznaje – złych rodziców. – Są opresyjni, stosują przemoc. To klisze z dzieciństwa, które są niewychowawcze i sprawiają krzywdę dziecku.

Rolę odpowiedzialnego rodzica gra Michał Jarmoszuk. – Jestem singlem, który wchodzi w wirtualny świat i dostaje zadanie rozmowy z dzieckiem. Jako jedyny szukam rozwiąznia, słucham co ma do powiedzenia to dziecko. Sceny groteskowe przeplatają się z prawdziwymi – opowiada aktor.

„Symulator“ obsada: Łucja Grzeszczyk, Agata Stasiulewicz, Krzysztof Bitdorf, Michał Jarmoszuk i Maciej Zalewski.

Prapremiera 29 października na scenie kameralnej BTL. Kolejne spektakle 30 października, 4, 5 i 6 listopada. (at)