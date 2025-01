Pracowita sobota podlaskiej policji: wypadek, 31 kolizji i akcja ratunkowa w Zaściankach

5 stycznia, 2025

źródło: Podlaska Policja źródło: Podlaska Policja

Miniona sobota (4 stycznia) okazała się pracowitym dniem dla podlaskiej policji. Funkcjonariusze interweniowali 321 razy, odnotowali 31 kolizji oraz jeden wypadek. Wśród 13 zatrzymanych sprawców przestępstw znalazło się trzech nietrzeźwych kierowców.

Wypadek w Łapach

Do jedynego wypadku doszło na ulicy Sikorskiego w Łapach, gdzie 55-letni rowerzysta, poruszający się chodnikiem, potrącił 82-letnią kobietę. Poszkodowana trafiła do szpitala. Ze względu na wyczuwalną woń alkoholu od rowerzysty, pobrano mu krew do badań.

Akcja w Zaściankach

W Zaściankach dzielnicowy podczas patrolu zauważył dym wydobywający się z opuszczonego budynku. Dzięki szybkiej reakcji, razem z policjantami z oddziału prewencji wyprowadził dwóch mężczyzn, zanim na miejsce dotarła straż pożarna. Jeden z uratowanych trafił do szpitala. Policjanci wyszli z tej akcji bez szwanku.

Podlaska policja apeluje o rozwagę na drogach i czujność wobec niebezpiecznych sytuacji, przypominając o kluczowej roli szybkich i zdecydowanych działań. (ew)