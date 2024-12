Powiększyła się biblioteczka w Uniwersyteckim Centrum Onkologii

11 grudnia, 2024

Biblioteczka w Uniwersyteckim Centrum Onkologii, fot. Hanna Kość

Biblioteczka w Uniwersyteckim Centrum Onkologii powiększyła się o 100 pozycji. Książki przekazała lokalna księgarnia internetowa i jest tam przede wszystkim tematyka kobieca.

Jak podkreśla prof. Paweł Knapp, koordynator Uniwersyteckiego Centrum Onkologii, czytanie ma wartość terapeutyczną. – Tutaj patrzymy na człowieka całościowo, to jest takie holistyczne podejście. Natomiast ja myślę, że to jest takie normalne, ludzkie po prostu podejście do chorych pacjentek. Ta książka przydaje się w tych takich drogach i poszukiwaniach, gdzie można na chwilę zapomnieć o cierpieniu. To niezmiernie istotne na każdej drodze życia, a książka przecież jest przewodnikiem po takich drogach – dodaje prof. Paweł Knapp.

Biblioteczka znajduje się w osobnym pomieszczeniu, gdzie pacjentki mogą wygodnie usiąść i wybrać książkę z szerokiej tematyki.

– Leczenia czy rehabilitacji, to jest trudny moment, można powiedzieć graniczny, a czytanie to jest sposób na to, żeby znaleźć jakiś zasób, który nas wzmocni. Ktoś potrzebuje ucieczki w fabułę i taki kolorowy świat, ale są też książki religijne. To było pierwsze pomieszczenie, które znalazłam tu na oddziale i powiedziałam: „Wow, tu jest dobrze, to są książki”. Te książki nie są wciśnięte w jakiś róg gdzieś tam, tylko jest wygodny fotel i z sali przychodzimy tutaj i czytamy – mówi jedna z pacjentek Uniwersyteckiego Centrum Onkologii.

Książki otrzymają również pacjenci z Białostockiego Centrum Onkologii, którzy święta spędzą w szpitalu. (hk)