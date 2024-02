Powiat białostocki. Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa

12 lutego, 2024

Kwalifikacja wojskowa /Fot. Powiat białostocki Kwalifikacja wojskowa /Fot. Powiat białostocki

W powiecie białostockim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. To obowiązek głównie młodych mężczyzn, którzy w tym roku kończą 19 lat. Na kwalifikacji wojskowej – która nie jest poborem do wojska – ocenia się zdolność do służby wojskowej. Kwalifikacja w powiecie białostockim potrwa do 28 marca.

Przed Powiatową Komisją Lekarską w Białymstoku mają się stawić: 696 mężczyzn rocznika 2005 /tzw. podstawowego/, 197 mężczyzn roczników starszych i 110 kobiet.

– Podczas kwalifikacji wojskowej lekarz bada postawę kandydata, jego wzrok i słuch. Ponadto odbywa się rozmowa z psychologiem lub psychiatrą. Komisja po przeprowadzeniu wszystkich badań orzeka jedną z czterech kategorii wojskowych – mówi ppłk. Małgorzata Repnik, szefowa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku.

W zależności od wyników kandydat może zostać zakwalifikowany do grupy:

• A – zdolny do służby wojskowej • B – czasowo niezdolny do służby wojskowej • D – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju • E – trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej. – Czekamy na młodzież. Warto przejść kwalifikację, dostać kategorię, w każdej chwili może to się przydać – mówi starosta Jan B. Perkowski. Wzywani do kwalifikacji są głównie 19-latkowie. Dodatkowo komisja może wezwać:

• mężczyzn, urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie mają określonej kategorii wojskowej

• kobiety urodzone w latach 2000-2005, które mają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej lub które w roku szkolnym/akademickim 2023/24 ukończyły studia wyższe lub naukę na kierunkach: lekarskim, pielęgniarskim, psychologicznym, weterynaryjnym, analityki medycznej lub ratownictwa medycznego,