28 marca, 2024

Fot. gov.pl Fot. gov.pl

Miasto Białystok nadal będzie wspomagało posiłkami dzieci, młodzież oraz dorosłych potrzebujących pomocy.

Na ten cel w 2024 roku wydanych zostanie blisko 7 milionów zł, z czego prawie 3,5 miliona to dofinansowanie z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

– Tym programem objęte będzie prawie 34 tys. osób w województwie podlaskim – mówi Jacek Brzozowski, wojewoda podlaski. -Będą to dzieci, młodzież szkolna, ale także osoby starsze osoby z niepełnosprawnościami. Staramy się docierać do wszystkich tych, którzy tej pomocy potrzebują. Jeżeli chodzi o kwestie dofinansowania jednostkom samorządu terytorialnego to będzie nie mniejsze niż 60%.

Realizatorem programu „Posiłek w szkole i w domu” jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku we współpracy z dyrektorami przedszkoli i szkół, do których uczęszczają dzieci i uczniowie. (jł)