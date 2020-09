POSG. Nowi funkcjonariusze złożyli uroczyste ślubowanie

Wrzesień 1, 2020

źródło: POSG źródło: POSG

Podlaski oddział straży granicznej ma nowych funkcjonariuszy. We wtorek (01.09) uroczyste ślubowanie złożyło 15 osób – osiem kobiet i siedmiu mężczyzn.

Zanim nowo przyjęci pogranicznicy założyli mundur musieli przejść przez procedurę kwalifikacyjną obejmującą testy psychologiczne, badania na wariografie, test wiedzy ogólnej i ze znajomości języków obcych, a także sprawdzian ze sprawności fizycznej.

Od przyszłego tygodnia cała grupa rozpocznie kilkumiesięczne szkolenie w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej. Po pomyślnie zdanych egzaminach młodzi funkcjonariusze wrócą na Podlasie i będą zdobywać doświadczenie w jednej z placówek na granicy polsko-białoruskiej.

To nie ostatnie ślubowanie w tym roku. Podlaski Oddział Straży Granicznej planuje w tym roku przyjąć do służby jeszcze 30 funkcjonariuszy.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. Kandydat na funkcjonariusza nie może być karany, musi posiadać nieposzlakowaną opinię, co najmniej średnie wykształcenie i odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. (mt/mc)