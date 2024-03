Porozumienie między białostockim Centrum Edukacji Nauczycieli a 1. Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej

18 marca, 2024

Fot. Województwo Podlaskie Fot. Województwo Podlaskie

Porozumienie między Centrum Edukacji Nauczycieli, a 1 Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej zostało podpisane.

Ma ono na celu m.in. propagowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie wiedzy obronnej i integrację środowiska wojskowego i kadry pedagogicznej. To korzyści dla obu stron. Mówi pułkownik Mieczysław Gurgielewicz, dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

– Wielokrotnie organizowaliśmy przedsięwzięcia szkoleniowe, w których nasi żołnierze przekazywali swoją wiedzę nauczycielom, to jest jeden podstawowy obszar współpracy – mówi płk Mieczysław Gurgielewicz, dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. – Natomiast drugi to kształtowanie wartości patriotycznych wśród młodego pokolenia. Dzięki nauczycielom, których przeszkolimy, nauczyciele tę wiedzę będą upowszechniali wśród swoich uczniów, a wojska obrony terytorialnej pozyskają kolejnych kandydatów do służby.

W 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służy 40 nauczycieli.

W ramach zawartego porozumienia CEN zobowiązuje się m.in. do uczestnictwa w uroczystościach o charakterze patriotyczno-rocznicowym oraz w szkoleniach kadry nauczycielskiej z udziałem żołnierzy. Z kolei Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej ma zorganizować szkolenia proobronne oraz prowadzić działania promocyjno-informacyjne, dotyczące popularyzacji służby wojskowej wśród nauczycieli. (jł)