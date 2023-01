Ponowny konkurs na stanowisko dyrektora PKML

Styczeń 10, 2023

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, źródło: Podlaskie Muzeum PMKL

Urząd marszałkowski ogłosił kolejny konkurs na dyrektora Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Oferty można składać do 8 lutego.

Od kandydatów wymaga się wyższego wykształcenia, co najmniej 5-letniego udokumentowanego stażu pracy i co najmniej 2-letniego udokumentowanego doświadczenia na stanowisku kierowniczym. Osoba na stanowisko dyrektora nie może też być karana, musi korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Ważny jest też dobry stan zdrowia.

Kandydaci muszą m.in. wykazać się znajomością przepisów dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a także przedstawić 7-letni plan działalności oraz strategię pozyskiwania zewnętrznych funduszy na działalność muzeum.

To kolejny konkurs na dyrektora tej instytucji. Ostatni ogłoszony w ubiegłym roku nie przyniósł rozstrzygnięcia. (mt)