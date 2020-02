Ponad 4 mln złotych na kulturę. Podlaskie placówki dostaną rządowe wsparcie

Luty 26, 2020

fot. Katarzyna Cichoń

Sześć podlaskich instytucji kultury z rządowym wsparciem. Łącznie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Narodowego Centrum Kultury placówki dostaną ponad 4 mln złotych.

Finansowe wsparcie otrzymają: Teatr Dramatyczny, Opera i Filharmonia Podlaska, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Muzeum Podlaskie, Podlaski Instytut Kultury i Książnica Podlaska. Pieniądze zostały przyznane na realizację projektów kulturalnych, edukacyjnych i infrastrukturalnych.

Największe dofinansowanie – w kwocie 2,4 mln złotych – otrzyma Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu na kontynuację prac przy budowie centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym.

Drugą co do wysokości kwotę, czyli niemal 850 tys. złotych dostanieTeatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Z tych pieniędzy zostanie zakupiony nowy sprzęt oświetleniowy i multimedialny, będzie kontynuowana digitalizacja materiałów dokumentujących ponad 600 spektakli, które od 1944 roku były wystawiane na białostockiej scenie. Powstaną też spektakle – m.in. przedstawienie skierowane do dzieci ze spektrum autyzmu „Cicho .. sza” i przedstawienie w ramach programu „Niepodległa”.

Około pół miliona złotych dofinansowania przyznano Podlaskiemu Instytutowi Kultury. Dzięki tym pieniądzom zostanie wyremontowana zabytkowa kamienica przy ul. J. Kilińskiego – siedziba główna PIK-u. Budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wsparciu ministerstwa, instytucja zrealizuje też projekt „Blisko Chopina”. Będzie to organizacja koncertów chopinowskich w małych miejscowościach, z utrudnionym dostępem do kultury.

Na blisko 180 tys. złotych wsparcia może liczyć Opera i Filharmonia Podlaska. Placówka otrzyma pieniądze na działania związane z przeniesieniem sali koncertowej z ul. Podleśnej na ul. Odeską.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku dostanie z kolei 80 tys. złotych na realizację projektów archeologicznych, a Książnica Podlaska blisko 60 tys. złotych na organizację Dyskusyjnych Klubów Książki. (mt/mc)