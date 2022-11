Podlaskie. Ponad 88 tys. nieodwołanych wizyt lekarskich w ciągu roku

Listopad 30, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

#ODWOLUJE#NIEBLOKUJE to ogólnopolska kampania społeczna zwracająca uwagę na problem niestawiania się pacjentów na umówione wizyty lekarskie, bez wcześniejszego ich odwoływania.

Skala tego problemu w woj. podlaskim jest dość duża.

– W okresie od 1.11.2021 roku do 31.10.2022 roku w województwie podlaskim nie zgłosiło się w wyznaczonym terminie do udzielenia świadczenia przeszło 88 tys. osób – mówi Beata Leszczyńska, rzecznik prasowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. – W samym październiku tego roku takich nieodwołanych wizyt było około 7 tysięcy. Może być ich jednak więcej, ponieważ nie wszystkie placówki są zobowiązane do zgłaszania.

Akcja została zainicjowana przez Centrum Medyczne CMP, w którą zaangażowały się już zarówno publiczne, jak i prywatne placówki służby zdrowia w całym kraju.

– Pacjenci, którzy nie informują, że nie pojawią się na wizycie czy zabiegu, marnują w ten sposób czas lekarza, ale też innych oczekujących pacjentów i kilku pracowników medycznych. Oczywiście rozumiemy, że są sytuacje losowe, których wcześniej nie można było przewidzieć, jednak skala tego problemu jest tak duża, że winy tego stanu rzeczy nie można zrzucić tylko na takie nieprzewidziane sytuacje – dodaje Beata Leszczyńska.

Na 4 dni przed planowaną wizytą lekarską NFZ wysyła smsa przypominającego o zbliżającym się terminie i możliwości odwołania wizyty. Dziennie wysyłanych jest 50 tysięcy takich wiadomości.

Kampania #ODWOLUJE#NIEBLOKUJE jest pod honorowym patronatem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia. (hk)