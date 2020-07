Ponad 100 mln. zł postojowego trafiło do Podlasian. Wnioski wciąż można składać

Lipiec 7, 2020

źródło: ZUS w Białymstoku źródło: ZUS w Białymstoku

Wciąż można się ubiegać o świadczenie postojowe. Dotychczas kwota tego wsparcia, wypłaconego mieszkańcom województwa podlaskiego wyniosła prawie 106 milionów złotych.

Świadczenie postojowe to jedno z rozwiązań wprowadzonych w ramach tarczy antykryzysowej. Zaraz po zwolnieniu z opłacania składek to najpopularniejsza forma wsparcia finansowego realizowana przez ZUS, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy i osoby na umowach cywilnoprawnych.

– W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą jednym z nich jest spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, o co najmniej 15 proc. Załóżmy, że przedsiębiorca składa pierwszy wniosek o postojowe w lipcu, to w czerwcu jego przychód musi być o co najmniej 15 proc. niższy niż w maju. Postojowe można również otrzymać po raz kolejny, nawet jeśli między pierwszym a drugim wnioskiem była np. miesięczna przerwa – przypominała rzecznik podlaskiego oddziału ZUS w Białymstoku Katarzyna Krupicka.

Świadczenie postojowe, przeważnie wynosi 2080 zł, czyli 80% minimalnego wynagrodzenia. (ea/mc)