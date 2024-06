Polska przegrywa z Holandią 1:2 na EURO 2024

17 czerwca, 2024

Fot. FB/ Łączy nas piłka Fot. FB/ Łączy nas piłka

Polska przegrała z Holandią 1:2 w Hamburgu podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.

Gola dla biało-czerwonych w 16. minucie spotkania strzelił Adam Buksa. Jak podkreślają białostoccy kibice, pomimo przegranej, polska reprezentacja na murawie wypadła dobrze.

– Zabrakło trochę szczęścia. Mimo tego, że Holandia była lepsza, no to Polska zagrała dobry mecz. Wynik 1:1, który był w zasięgu, byłby dobrym wynikiem. Jakaś nadzieja na Austrię na pewno jest. Ten mecz był dobry i pokazuje, że potencjał w tej kadrze jest. Bardzo cieszy Taras Romanczuk w wyjściowej jedenastce. Jeszcze nie wszystko stracone. To nowa drużyna, w przebudowie, mamy dużo młodych zawodników. Pokazaliśmy się z dobrej strony. Trzeba życzyć im szczęścia i zobaczyć co przyniosą następne mecze – mówili białostoczanie.

Kolejne spotkanie Polska rozegra w piątek (21.06) o 18:00 na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Przeciwnikiem biało-czerwonych będzie Austria. (jł)

Z kibicami po meczu rozmawiała Julia Łata: